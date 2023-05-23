Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? 26 Mayıs günü yarışan Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Betül Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (22-26 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Seren Hanım

2. gün yarışmacısı : Nurullah Bey

3. gün yarışmacısı : Mert Bey

4. gün yarışmacısı : Funda Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Betül Böçkün oldu. Betül Hanım 26 Mayıs 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Betül Hanım henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarışma günü puanını yazacağız.