Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? 25 Nisan günü yarışan Betül Aslantaş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Betül Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Aslantaş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? Betül Aslantaş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (24-28 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Aycan Hanım

2. gün yarışmacısı : Betül Hanım

3. gün yarışmacısı : Güllüzar Hanım

4. gün yarışmacısı : Faysal Bey

5. gün yarışmacısı : Tolga Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 2. gün yarışmacısı Betül Aslantaş oldu. Betül Hanım 25 Nisan 2023 Salı günü yani haftanın ikinci günü yarışacaktır. Betül Hanım'ın yarışmacılardan toplam kaç puan aldığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.