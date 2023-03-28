Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bermal Hanım kimdir? 31 Mart günü yarışan Bermal Karaer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de 3. gün yarışmacısı Bermal Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bermal Karaer kimdir? Bermal Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bermal Karaer kimdir? Bermal Karaer kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (27-31 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Barış Bey

2. gün yarışmacısı : Tülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Sema Hanım

4. gün yarışmacısı : Salim Bey

5. gün yarışmacısı : Bermal Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BERMAL HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Bermal Karaer oldu. Bermal Hanım 31 Mart 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, son günü yarışacaktır. Bermal Hanım yarışmacılardan toplam kaç puan aldı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.