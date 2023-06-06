Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berke Bey kimdir? 8 Haziran günü yarışan Zafer Berke Öğüt kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Berke Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berke Bey kimdir? Zafer Berke Öğüt kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berke Bey kimdir? Berke Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (5-9 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Onur Bey

2. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

3. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

4. gün yarışmacısı : Berke Bey

5. gün yarışmacısı : Selda Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BERKE BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Zafer Berke Öğüt oldu. Berke Bey 8 Haziran 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Berke Bey yarışmacılardan toplamda kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü detayları yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Berke Bey yarışmaya İzmir'den katılıyor. Berke Bey İstanbul Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünde okumaktadır.