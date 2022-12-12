Zuhal Topal'la Yemekteyiz Belia kimdir? 14 Aralık Yemekteyiz 'Belia Kaya' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12-16 Aralık arası yarışmacılarından olan Belia Hanım (Belia Kaya) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Belia Hanım kimdir? 14 Aralık Yemekteyiz 'Belia Kaya' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Belia Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Belia Kaya kimdir? Belia Kaya kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım

2. gün yarışmacısı : Aysel Hanım

3. gün yarışmacısı : Belia Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevilay Hanım

5. gün yarışmacısı : Levent Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BELİA KAYA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Belia Hanım (Belia Kaya) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Belia Kaya Hatay'da yaşamaktadır. Gerçek isminin Bedia Kaya olduğunu söyleyen yarışmacı kendisine Belia denmesini istemektedir. Belia Hanım Ev Hanımıdır. Daha önceleri pastanede çalışmıştır, ayrıca iş yerlerine yemek yapmıştır. Aslen Hataylı olan Belia Kaya Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 14 Aralık Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.