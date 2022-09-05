Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm Hanım kimdir? 5 Eylül Yemekteyiz 'Begüm Simeri' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5 Eylül - 9 Eylül arası yarışmacılarından olan Begüm Hanım (Begüm Simeri) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm Hanım kimdir? 5 Eylül Yemekteyiz 'Begüm Simeri' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Begüm Simeri Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Begüm Hanım kimdir? Begüm Simerikimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Begüm Hanım

2. gün yarışmacısı : Efe Bey

3. gün yarışmacısı : Seda Hanım

4. gün yarışmacısı : Selcan Hanım

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BEGÜM SİMERİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Begüm Hanım (Begüm Simeri) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Begüm Simeri 20 yaşında ve lise mezunudur. Aşçılık bölümünü bitiren Begüm Simeri Hanım 1 ay önce evlendi. Eşi Vanlı olan yarışmacı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 5 Eylül Pazartesi günü yarışacak.