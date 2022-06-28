Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bedriye Hanım kimdir? 30 Haziran Yemekteyiz 'Bedriye Akçay Özlevent' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bedriye Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Bedriye Hanım kimdir? Bedriye Akçay Özlevent kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BEDRİYE AKÇAY ÖZLEVENT KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Haziran-1 Temmuz yeni hafta yarışmacılarından birisi Bedriye Hanım (Bedriye Akçay Özlevent) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Bedriye Akçay Özlevent yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Bedriye Akçay Özlevent aslen İzmirli'dir, 1979 doğumlu ve 43 yaşındadır. 25 yıllık evli olan Bedriye Hanım 2 çocuk annesidir. Köken olarak Selanik göçmeni olan Bedriye Hanım İnstagram hesabından yemek paylaşımları yapıyor. Bedriye Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 30 Haziran Perşembe günü yarışmacısıdır.

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