Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bedia kimdir? 5 Ocak Yemekteyiz 'Bedia Dülger' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 2-6 Ocak arası yarışmacılarından olan Bedia Hanım (Bedia Dülger) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bedia Hanım kimdir? 5 Ocak Yemekteyiz 'Bedia Dülger' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bedia Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Bedia Dülger kimdir? Bedia Dülger kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (2-6 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Hamit Bey

2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım

3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BEDİA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2-6 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Bedia Hanım (Bedia Dülger) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Bedia Dülger 1989 doğumlu ve 33 yaşındadır. Aslen Hatay Antakyalı olan Bedia Hanım Ev hanımıdır. Bedia Hanım evlidir ve bir çocuğu bulunmaktadır. Bedia Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 5 Ocak Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.