Zuhal Topal'la Yemekteyiz Barış Bey kimdir? 27 Mart günü yarışan Barış Manaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Barış Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Barış Bey kimdir? Barış Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Barış Bey kimdir? Barış Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (27-31 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Barış Bey

2. gün yarışmacısı : Tülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Sema Hanım

4. gün yarışmacısı : Salim Bey

5. gün yarışmacısı : Bermal Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BARIŞ BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Barış Manaoğlu oldu. Barış Bey 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Barış Bey yarışmacılardan toplamda 22 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Barış Bey Ordulu ve 24 yaşındadır. İstanbul'da yaşamaktadır. Meslek olarak aşçılıkla uğraşmaktadır. Barış Bey profesyonel aşçıdır ve üniversitede aşçılık okulunu okumuştur.