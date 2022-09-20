Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran kimdir? 20 Eylül Yemekteyiz 'Baran Başbuğa' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19 Eylül - 23 Eylül arası yarışmacılarından olan Baran Bey (Baran Başbuğa) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Bey kimdir? 20 Eylül Yemekteyiz 'Baran Başbuğa' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...