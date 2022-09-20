Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran kimdir? 20 Eylül Yemekteyiz 'Baran Başbuğa' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
Gündem Haberleri
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19 Eylül - 23 Eylül arası yarışmacılarından olan Baran Bey (Baran Başbuğa) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Bey kimdir? 20 Eylül Yemekteyiz 'Baran Başbuğa' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Başbuğa Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Baran Başbuğa Bey kimdir? Baran Başbuğa kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 EYLÜL 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım
2. gün yarışmacısı : Baran Bey
3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım
4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey
5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BARAN BAŞBUĞA KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Baran Bey (Baran Başbuğa) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Baran Başbuğa reklam sektöründe çalışmaktadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Baran Başbuğa aslen Karslı'dır. Baran Başbuğa Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20 Eylül Salı günü yarışacak. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.