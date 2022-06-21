Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Bey kimdir? 23 Haziran Yemekteyiz 'Baran Barut' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Baran Bey kimdir? Baran Barut kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (20-24 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

4. gün yarışmacısı : Baran Bey

5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BARAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20-24 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Baran Bey (Baran Barut) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Baran Bey 1999 doğumlu, 23 yaşında ve aslen Kırklarlilidir. Baran Barut oyunculuk yapmaktadır ve bazı reklam filmlerinde rol almıştır. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta 23 Haziran Perşembe günü yarışacaktır. İstanbul'da ikamet eden Baran Barut'un yakında sinema filmi çıkacaktır.

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