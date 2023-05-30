Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bahar Hanım kimdir? 29 Mayıs günü yarışan Bahar Yunus kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Bahar Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bahar Hanım kimdir? Bahar Yunus kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bahar Hanım kimdir? Bahar Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

2. gün yarışmacısı : Ğulomjon Bey

3. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

4. gün yarışmacısı : Korayhan Bey

5. gün yarışmacısı : Alev Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BAHAR HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Bahar Yunus oldu. Bahar Hanım 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. BaharHanım yarışmacılardan toplamda 19 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Bahar Hanım 33 yaşında, bekar ve aslen Bitlisli'dir. İstanbul'da yaşayan Bahar Hanım'ın mesleği satış danışmanıdır.