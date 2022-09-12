Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bahar Hanım kimdir? 15 Eylül Yemekteyiz 'Bahar Bozkaya' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12 Eylül - 16 Eylül arası yarışmacılarından olan Bahar Hanım (Bahar Bozkaya) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bahar Hanım kimdir? 15 Eylül Yemekteyiz 'Bahar Bozkaya' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bahar Bozkaya Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Bahar Hanım kimdir? Bahar Bozkaya kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BAHAR BOZKAYA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Bahar Hanım (Bahar Bozkaya) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Bahar Bozkaya 22 yaşında ve aslen Şanlıurfalı'dır. 2 aylık evli olan Bahar Bozkaya 2000 doğumludur. Masa düzenine çok dikkat ettiğini belirten Bahar Bozkaya, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Eylül Perşembe günü yarışacak. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.