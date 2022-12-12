Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aysel kimdir? 13 Aralık Yemekteyiz 'Aysel Yıldız' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12-16 Aralık arası yarışmacılarından olan Aysel Hanım (Aysel Yıldız) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aysel Hanım kimdir? 13 Aralık Yemekteyiz 'Aysel Yıldız' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aysel Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Aysel Yıldız kimdir? Aysel Yıldız kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Mürüvet Hanım

2. gün yarışmacısı : Aysel Hanım

3. gün yarışmacısı : Belia Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevilay Hanım

5. gün yarışmacısı : Levent Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYSEL YILDIZ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Aysel Hanım (Aysel Yıldız) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Aysel Yıldız 1972 doğumludur ve 50 yaşındadır. 30 yıllık evli olan Aysel Hanım, Ev Hanımıdır. Aslen Hataylı olan Aysel Yıldız Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 13 Aralık Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.