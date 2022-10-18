Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayfer Aras kimdir? 17 Ekim Yemekteyiz 'Ayfer Aras' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Ayfer Hanım (Ayfer Aras) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayfer Hanım kimdir? 17 Ekim Yemekteyiz 'Ayfer Aras' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayfer Aras Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ayfer Aras kimdir? Ayfer Aras kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (17-21 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım

2. gün yarışmacısı : Emir Bey

3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım

4. gün yarışmacısı : Emrah Bey

5. gün yarışmacısı : Serap Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYFER ARAS KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17-21 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Ayfer Hanım (Ayfer Aras) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ayfer Aras 39 yaşındadır. Ayfer Hanım'ın mesleği aşçıdır ve aslen Iğdırlı'dır. Ayfer Aras evli ve 2 çocuk annesidir. 19 yıldır İstanbul'da yaşayan Ayfer Aras Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Ekim Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır.