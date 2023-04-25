Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aycan Hanım kimdir? 24 Nisan günü yarışan Aycan Kapıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Aycan Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aycan Hanım kimdir? Aycan Kapıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aycan Hanım kimdir? Aycan Kapıcı kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (24-28 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Aycan Hanım

2. gün yarışmacısı : Betül Hanım

3. gün yarışmacısı : Güllüzar Hanım

4. gün yarışmacısı : Faysal Bey

5. gün yarışmacısı : Tolga Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYCAN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Aycan Kapıcı oldu. Aycan Hanım 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Aycan Hanım yarışmacılardan toplamda 24 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Aycan Hanım aslen Ordulu ve 29 yaşındadır. İstanbul'da ikamet eden Aycan Hanım bekardır ve mesleği ise protez tırnak uzmanıdır.