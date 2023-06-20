Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kimdir? 23 Haziran günü yarışan Aslı Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Aslı Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kimdir? Aslı Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aslı Hanım kimdir? Aslı Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (19-23 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Arezoo Hanım

2. gün yarışmacısı : İpek Hanım

3. gün yarışmacısı : Ege Bey

4. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

5. gün yarışmacısı : Aslı Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ASLI HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Aslı Mutlu oldu. Aslı Hanım 23 Haziran 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Aslı Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Aslı Hanım 46 yaşında ve aslen İstanbullu'dur.