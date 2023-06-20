Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arezoo Hanım kimdir? 19 Haziran günü yarışan Arezoo kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Arezoo Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arezoo Hanım kimdir? Arezoo Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Arezoo Hanım kimdir? Arezoo Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (19-23 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Arezoo Hanım

2. gün yarışmacısı : İpek Hanım

3. gün yarışmacısı : Ege Bey

4. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

5. gün yarışmacısı : Aslı Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AREZOO HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Arezoo Hanım oldu. Arezoo Hanım 19 Haziran 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Arezoo Hanım yarışmacılardan toplamda 22 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Arezoo Hanım 35 yaşında ve aslen İranlı'dır.