Zuhal Topal'la Yemekteyiz Anıl Bey kimdir? 11 Nisan günü yarışan Anıl Toptaş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de 2. gün yarışmacısı Anıl Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Anıl Bey kimdir? Anıl Toptaş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Anıl Bey kimdir? Anıl Toptaş kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (10-14 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Zeynep Hanım

2. gün yarışmacısı : Anıl Bey

3. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

4. gün yarışmacısı : Dilber Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ANIL BEYKİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 2. gün yarışmacısı Anıl Toptaş oldu. Anıl Bey 11 Nisan 2023 Salı günü yani haftanın ikinci günü yarışmıştır. Anıl Bey yarışmacılardan toplamda 23 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Anıl Bey'in mesleği Bilgisayar Mühendisliğidir. Anıl Bey, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. 6 aydır bir firmada çalışıyor.