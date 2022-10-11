Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna Beşirik kimdir? 12 Ekim Yemekteyiz 'Aleyna Beşirik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 10 Ekim - 14 Ekim arası yarışmacılarından olan Aleyna Hanım (Aleyna Beşirik) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna Hanım kimdir? 12 Ekim Yemekteyiz 'Aleyna Beşirik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aleyna Beşirik Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Beşirik kimdir? Aleyna Beşirik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (10 - 14 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İlkay Hanım

2. gün yarışmacısı : Esen Hanım

3. gün yarışmacısı : Aleyna Hanım

4. gün yarışmacısı : Turan Bey

5. gün yarışmacısı : Hava Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ALEYNA BEŞİRİK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10-14 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Aleyna Hanım (Aleyna Beşirik) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Aleyna Beşirik 1997 doğumludur. Aleyna Hanım 25 yaşındadır ve aslen Trabzonlu'dur. Aleyna Beşirik başak burcudur ve mesleği hemşiredir. Aleyna Beşirik Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 12 Ekim Çarşamba günü yarışacak. Haftanın üçüncü gün yarışmacısıdır.