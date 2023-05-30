Zuhal Topal'la Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? 2 Haziran günü yarışan Alev Çalışkan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Alev Hanım kimdir? Alev Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

2. gün yarışmacısı : Ğulomjon Bey

3. gün yarışmacısı : Hatice Hanım

4. gün yarışmacısı : Korayhan Bey

5. gün yarışmacısı : Alev Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ALEV HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Alev Çalışkan oldu. Alev Hanım 2 Haziran 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Alev Hanım henüz yarışmadığı için diğer yarışmacılardan toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları ve detayları yazacağız.