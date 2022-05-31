Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey kimdir? 3 Haziran Yemekteyiz 'Ahmet Özyer' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ahmet Bey kimdir? Ahmet Özyer kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AHMET ÖZYER KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Ahmet Bey (Ahmet Özyer) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ahmet Özyer 43 yaşında ve evlidir. Bu haftanın 5. gün yarışmacısı olan Ahmet Bey 3 Haziran Cuma günü yarışacaktır. Ahmet Bey aslen Kilislidir. Ahmet Özyer baba mesleğini devam ettirmektedir. Ahmet Bey restoran işletmecisidir. İstanbul'da ikamet ediyor.

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