Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey kimdir? 11 Mayıs günü yarışan Ahmet Atız kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de dördüncü gün yarışmacısı Ahmet Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey kimdir? Ahmet Atız kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey kimdir? Ahmet Atız kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (8-12 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Neşe Hanım

3. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

4. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

5. gün yarışmacısı : Hanife Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AHMET BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki dördüncü gün yarışmacısı Ahmet Atız oldu. Ahmet Bey 11 Mayıs 2023 Perşembe günü yani haftanın 4. günü yarışacaktır. Ahmet Bey henüz yarışmadığı için toplam kaç puan almıştır bilinmiyor. Yarışma günü aldığı puanları açıklayacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Ahmet Bey 29 yaşında ve aslen Adanalı'dır. Elektrik elektronik mühendisi olan Ahmet Bey aynı zamanda sosyal medya fenomenidir.