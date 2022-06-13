Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Alp kimdir? 17 Haziran Yemekteyiz 'Ahmet Alp' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ahmet Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ahmet Bey kimdir? Ahmet Alp kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (13-17 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AHMET ALP KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Ahmet Bey (Ahmet Alp) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ahmet Alp İstanbul'da yaşamaktadır. Ahmet Alp, sanatçı Çetin Alp'in oğludur. Bu haftanın 5. gün yarışmacısı olan Ahmet Alp 17 Haziran Cuma günü yarışacaktır. Zuhal Topal'ın ifadesine göre Ahmet Alp haftanın ilk günü en doğru puanlamayı yapan yarışmacıydı.

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