Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah kimdir? 27 Şubat Yemekteyiz 'Abdullah Erdoğan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 27 Şubat - 3 Mart arası yarışmacılarından olan Abdullah Bey (Abdullah Erdoğan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah Bey kimdir? 27 Şubat Yemekteyiz 'Abdullah Erdoğan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Abdullah Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Abdullah kimdir? Abdullah Erdoğan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 ŞUBAT - 3 MART 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey

2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım

3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım

4. gün yarışmacısı : Elif Hanım

5. gün yarışmacısı : Şaban Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ABDULLAH BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat - 3 Mart yeni hafta yarışmacılarından birisi Abdullah Bey (Abdullah Erdoğan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Abdullah Bey aslen Samsunlu'dur. 1983 doğumlu olan Abdullah Bey 40 yaşındadır. 8 yıllık evli olan Abdullah Bey medikal estetik işi ile ilgilenmektedir. Eşi muhasebecidir ve 2 kızı vardır. Abdullah Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Şubat Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 27 Şubat'ta yarışan Abdullah Bey yarışmacılardan toplam 20 puan almıştır.