Tv8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal ile Yemekteyiz geniş bir izleyici kitlesine sahip. Haftaiçi her gün yayınlanan programın sunucu Zuhal Topal'ın samimiyeti ve enerjisi de izleyiciyi ekranlara kitliyor. Zuhal Topal ile Yemekteyiz'in ne zaman başlayacağı seyircilerin merak konusu olarak yer alıyor. Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Zuhal Topal ile Yemekteyiz saat kaçta, hangi kanalda?

Haftanın 5 günü farklı yarışmacıların ev sahipliği yapıp yemek yaptığı programda haftanın son günü olan Cuma günü final yapılıyor. Yarışmacıların topladıkları puan sonucu en fazla puanı alan yarışmacı haftanın birinci olarak para ödülünü almaya hak kazanıyor. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği program uzun zamandır yayında. Şimdi ise yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Zuhal Topal ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Zuhal Topal ile Yemekteyiz saat kaçta, hangi kanalda?

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tv8 ekranının sevilerek takip edilen programı Zuhal Topal ile Yemekteyiz her sezonunda büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Şimdi ise yeni sezonu başlıyor ve izleyiciyle buluşuyor. Zuhal Topal ile Yemekteyiz 29 Ağustos Pazartesi günü saat 16:00'da Tv8 ekranlarında başlıyor. Yeni sezon tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından 29 Ağustos Pazartesi günü ekranlara dönüyor.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Her hafta Türkiye'nin bir ilinde çekimleri yapılan Zuhal Topal ile Yemekteyiz haftaiçi her gün saat 16:00'da Tv8 kanalında yayınlanıyor.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ PARA ÖDÜLÜ

2022 yeni sezonunda Zuhal Topal ile Yemekteyiz programının güncel para ödülü 50 bin TL. Yarışmacılar yaptıkları yemeklerden topladığı puanlar ile haftasonunda en yüksek puana sahip olmak için yarışacak. En yüksek puanı toplayan kişi ise 50 bin TL'lik ödüle sahip olacak.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmaya katılmak isteyenler https://www.tv8.com.tr/seyirci-basvuru/ sitesinden başvuru formu doldurarak kısa sürede başvuru yapabilirler.