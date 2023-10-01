Züğürt Ağa nerede çekildi, köy nerede? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Şanlıurfa'da mı çekildi?
Başrollerinde Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir merak ediliyor. Peki, Züğürt Ağa nerede çekildi, hangi ilde? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ne zaman çıktı, hangi kanalda? Züğürt Ağa oyuncu kadrosunda kimler var? Züğürt Ağa hangi şehirde çekildi, film nerede geçiyor? İşte detaylar...
Züğürt Ağa, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk Dram filmi. Züğürt Ağa nerede çekildi, hangi ilde? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ne zaman çıktı, hangi kanalda? Züğürt Ağa nerede çekildi, köy nerede? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Şanlıurfa'da mı çekildi?
Züğürt Ağa, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk Dram filmi.
Züğürt Ağa bugün 28 Ağustos Pazar saat 20:00 'de Show TV'de ekranlara gelecek.
Züğürt Ağa filminin çekimleri İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılmıştır. Filmdeki Haraptar köyü sahneleri, Şanlıurfa'nın Sultantepe köyünde çekilmiştir.
Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.
Şener Şen
Erdal Özyağcılar
Füsun Demirel
Nilgün Nazlı
Atilla Yiğit
Can Kolukısa
Bahri Selin
Ayla Arslancan
Celal İpek
Filiz Küçüktepe
Ali Osman Okumuş
Funda Çakmaktaş
Kemal İnci
Celal Yassıtaş
Kadir Yılmaz
Hamdiye Turan
Habil Yenici
Ahmet Yutmaz
Ali Rıza Canoluk
Sabah Ayşavkı
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