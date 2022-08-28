Başrollerinde Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa filmi nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir merak ediliyor. Peki, Züğürt Ağa nerede çekildi, hangi ilde? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ne zaman çıktı, hangi kanalda? Züğürt Ağa oyuncu kadrosunda kimler var? Züğürt Ağa hangi şehirde çekildi, film nerede geçiyor? İşte detaylar...

Züğürt Ağa, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk Dram filmi. Züğürt Ağa nerede çekildi, hangi ilde? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ne zaman çıktı, hangi kanalda? Züğürt Ağa nerede çekildi, köy nerede? Züğürt Ağa konusu nedir, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa hangi il ve ilçede çekilmiştir? Şanlıurfa'da mı çekildi?

ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN ÇIKTI?

Züğürt Ağa, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı 1985 yapımı Türk Dram filmi.

ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Züğürt Ağa bugün 28 Ağustos Pazar saat 20:00 'de Show TV'de ekranlara gelecek.

ZÜĞÜRT AĞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Züğürt Ağa filminin çekimleri İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılmıştır. Filmdeki Haraptar köyü sahneleri, Şanlıurfa'nın Sultantepe köyünde çekilmiştir.

ZÜĞÜRT AĞA KONUSU NE?

Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu alan filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCU KADROSU

Şener Şen

Erdal Özyağcılar

Füsun Demirel

Nilgün Nazlı

Atilla Yiğit

Can Kolukısa

Bahri Selin

Ayla Arslancan

Celal İpek

Filiz Küçüktepe

Ali Osman Okumuş

Funda Çakmaktaş

Kemal İnci

Celal Yassıtaş

Kadir Yılmaz

Hamdiye Turan

Habil Yenici

Ahmet Yutmaz

Ali Rıza Canoluk

Sabah Ayşavkı

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu

1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen