Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak turda Fenerbahçe-Kayserispor ve Başakşehir-Galatasaray eşleşmeleri dikkat çekti. Peki, ZTK yarı finalde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir mi?

ZTK yarı finalde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir mi? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak turda Fenerbahçe-Kayserispor ve Başakşehir-Galatasaray eşleşmeleri dikkat çekti. Peki, ZTK yarı finalde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir mi? İşte detaylar...

ZTK YARI FİNALDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Çeyrek final eşleşme galiplerine göre yarı final eşleşmeleri de yapıldı ve Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda eğer maçlarını kazanırsalar yarı finalde eşleşemiyorlar. Eğer her iki takımda çeyrek final ve yarı final maçlarını kazanırsa finalde eşleşebiliyorlar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe-Kayserispor

Gaziantep FK-Sivasspor

Trabzonspor-MKE Ankaragücü

Başakşehir-Galatasaray

ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.