ZTK yarı final eşleşmeleri 2023! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde kimle eşleşti? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bunun ardından ZTK'da tüm yarı finalist takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Peki, ZTK yarı final eşleşmeleri 2023! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde kimle eşleşti? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte tüm eşleşmeler ve detaylar...