ZTK yarı final eşleşmeleri 2023! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde kimle eşleşti? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak?
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Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bunun ardından ZTK'da tüm yarı finalist takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Peki, ZTK yarı final eşleşmeleri 2023! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde kimle eşleşti? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte tüm eşleşmeler ve detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu. ZTK yarı final eşleşmeleri 2023! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde kimle eşleşti? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas, Gaziantep FK'nın deprem felaketinin ardından turnuvalardan çekilmesi nedeniyle yarı finale çıkmıştı.
ZTK yarı final eşleşmeleri şöyle:
- Sivasspor - Fenerbahçe
- İstanbul Başakşehir - MKE Ankaragücü
Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ve final maçına ilişkin tarih daha sonra açıklanacak.