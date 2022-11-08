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ZTK maçları tek maç mı? Ziraat maçları tek maç mı, rövanş var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçları ikinci maç var mı?

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ZTK maçları tek maç mı? Ziraat maçları tek maç mı, rövanş var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçları ikinci maç var mı?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlamasının ardından maçlar devam ederken futbol severler ZTK maçları tek maç mı? Ziraat maçları tek maç mı, rövanş var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçları ikinci maç var mı? Merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası maçları tek maç mı? Kupa maçları tek maç mı?

Türkiye Kupası maçları tek maç mı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının başlamasının ardından maçlar devam ederken futbol severler ZTK maçları tek maç mı? Ziraat maçları tek maç mı, rövanş var mı? Ziraat Türkiye Kupası maçları ikinci maç var mı? Merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası maçları tek maç mı? Kupa maçları tek maç mı? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'den 5'e kadar bütün turlar ile son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.

Aşama Kura çekim tarihi Maç tarihleri
1. Tur 5 Eylül 2022 13-15 Eylül 2022
2. Tur 16 Eylül 2022 27-29 Eylül 2022
3. Tur 4 Ekim 2022 18-20 Ekim 2022
4. Tur 21 Ekim 2022 8-10 Kasım 2022
5. Tur 20-22 Aralık 2022
Son 16 turu 17-19 Ocak 2023
Çeyrek final Ocak 2023 28 Şubat-2 Mart 2023
Yarı final 1. Maçlar:4-6 Nisan 2023
2. Maçlar:25-27 Nisan 2023
Final Yok1 Haziran 2023
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