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ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri!

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TFF, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm maçların yeni tarihini duyurdu. 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihinde oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ileri bir tarihe alındı. Peki ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? TFF, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen tüm maçların yeni tarihini duyurdu. 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihinde oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ileri bir tarihe alındı. Peki ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024'e alındığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF yapılan açıklamada "Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM DEĞİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamda, "Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde oynanması gereken müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 9, 10, 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına, Trendyol 1. Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakalarının 19, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde oynatılmasına, TFF 2. Lig'de ertelenen 18. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına, TFF 3. Lig'de ertelenen 15. hafta müsabakalarının 19, 20 Aralık 2023 tarihinde oynatılmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanması gereken 5. Eleme Turu müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak 2024 tarihlerinde oynatılmasına, Daha önce 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Bucaspor 1928 erteleme müsabakasının 28 Aralık 2023 Perşembe günü oynatılmasına karar verilmiştir" denildi.

ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri!

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