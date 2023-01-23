Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final mücadeleleri öncesi kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek?

ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final mücadeleleri öncesi kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri için kura çekimi 24 Ocak Salı günü saat 14.00'te başlayacak.

ZTK ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti. Galatasaray'ın seribaşı olmaması nedeniyle Fenerbahçe ya da Beşiktaş ile eşleşme ihtimalinin bulunması futbolseverleri heyecanlandırdı.

KUPA PROGRAMI

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.