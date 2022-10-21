ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçlarının eşleşmeleri için kura çekilecek. ZTK'da kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Türkiye Kupası'nda 3.tur maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. TFF binasında gerçekleştirilecek olan 4.tur kura çekiminin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ZTK 4.tur kura çekimi hakkında merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor.Türkiye Kupası'nda 3.tur maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler ZTK 4.tur kura çekimi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. TFF binasında gerçekleştirilecek olan 4.tur kura çekiminin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK 4.tur maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur kura çekimi 21 Ekim tarihinde saat 11:00'da yapılacak.

TFF'nin kendi sitesinden yaptığı duyuru şöyle;

"ZTK 4. Eleme Turu Kura Çekimi 21 Ekimde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek."

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NEREDEN İZLENİR?

ZTK 4. tur kura çekimi bugün saat 11:00'da gerçekleşecek. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimini A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.