Son 16 tur maçlarının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımların tamamı belli oldu. Peki ZTK kura çekimi ne zaman? Çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek?

ZTK kura çekimi ne zaman? Son 16 tur maçlarının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımların tamamı belli oldu. Peki ZTK kura çekimi ne zaman? Çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti. Galatasaray'ın seribaşı olmaması nedeniyle Fenerbahçe ya da Beşiktaş ile eşleşme ihtimalinin bulunması futbolseverleri heyecanlandırdı.