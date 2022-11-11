Ziraat Türkiye Kupası için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak eden Futbolseverler ZTK Kura çekimi ne zaman? Sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları için yapılacak olan ZTK Kura çekimi ne zaman? Sorularını yanıtladık. Peki, ZTK Kura çekimi ne zaman? 2022 ZTK Kura çekimi ne zaman yapılacak?

4. tur karşılaşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından futbolseverler 5. tur kura çekiminin tarihini merak ediyor ve ZTK Kura çekimi ne zaman? 2022 ZTK Kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorularını araştırıyor. Bir yandan 4. tur maçları devam ederken sıklıkla araştırılan ZTK Kura çekimi ne zaman? Sorusunu sporseverler için yanıtladık. Peki, ZTK Kura çekimi ne zaman? 2022 ZTK Kura çekimi ne zaman yapılacak?

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ZTK 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak, kura töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.