ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanıyor? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? ZTK 4. tur kura çekimi hangi kanalda yayınlanıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yapılacak. Futbolseverler ise merakla ZTK kura çekiminin hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Canlı olarak ZTK 4.tur kura çekimini takip etmek isteyen futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki, ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanıyor? ZTK 4. tur kura çekimi hangi kanalda yayınlanıyor?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? ZTK Galatasaray rakibi belli mi?

ZTK kura çekimi hangi kanalda yayınlanıyor? sorusu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur maçlarının tamamlanmasıyla beraber Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi yapılacak. Futbolseverler ise merakla ZTK kura çekiminin hangi kanalda olduğunu araştırıyor. ZTK kura çekimini canlı takip etmek isteyenler haberimizin devamında ZTK kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilir.

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının eşleşmeleri için kura çekilecek. 21 Ekim tarihinde saat 11:00'da çekilecek olan kura A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.