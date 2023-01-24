ZTK kura çekimi CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın!

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ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır. A Spor kanalından canlı olarak izleyebilir veya A Spor resmi sitesinden canlı olarak takip edebilirsiniz.