ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen kura çekimi tamamlandı ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Futbolseverlerin " Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu?" ve "Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak?" sorularına cevap bulduğu kura çekimi, Türk futbolundaki rekabeti yeniden şekillendirdi. Galatasaray'ın gruptaki rakipleri ve maç takvimi, taraftarları şimdiden büyük bir heyecana sürükledi. Peki, ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak?

ZTK GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

7-8-9 Ocak | Galatasaray - Başakşehir

2-3-4 Şubat | Boluspor - Galatasaray

25-26-27 Şubat | Galatasaray - Konyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura çekiminde bu tura kalan 24 ekip, 6 takımlı, 4 gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. İlk maçlar 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 4-5 ve 6 Şubat'ta ve son müsabakalar ise 25-26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.