ZTK'da Galatasaray'ın son 16 rakibi belli oldu mu? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda kimle eşleşti, rakibi kim oldu?

Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi. Bunun ardından futbol severler, ZTK'da Galatasaray'ın son 16 rakibi belli oldu mu? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda kimle eşleşti, rakibi kim oldu? merak etti. İşte detaylar...