Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti?

Gündem Haberleri

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor kimle eşleşti, rakibi kim oldu? İşte ZTK çeyrek final eşleşmeleri!

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor kimle eşleşti, rakibi kim oldu? İşte ZTK çeyrek final eşleşmeleri haberimizde...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Fenerbahçe-Kayserispor
  • Gaziantep FK-Sivasspor
  • Trabzonspor-MKE Ankaragücü
  • Başakşehir-Galatasaray

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title