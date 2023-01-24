ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor kimle eşleşti, rakibi kim oldu? İşte ZTK çeyrek final eşleşmeleri!

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor kimle eşleşti, rakibi kim oldu? İşte ZTK çeyrek final eşleşmeleri haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe-Kayserispor

Gaziantep FK-Sivasspor

Trabzonspor-MKE Ankaragücü

Başakşehir-Galatasaray

ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.