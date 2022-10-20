ZTK 3. tur gecenin sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar hangileri? 3. turdaki maçlar kaç kaç bitti?
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Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Dün ZTK bazı 3. tur maçları oynanmıştı. Dünkü maçların sonuçları merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar hangileri? ZTK 3. tur gecenin sonuçları! 3. turdaki maçlar kaç kaç bitti? Galatasaray'ın maçı kaç kaç bitti? ZTK 3. tur maç sonuçları kaç kaç? İşte gecenin tüm sonuçları...
Türkiye Kupası ya da sponsorluk anlaşmaları gereğince Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonudur. 2014-15 sezonu itibarıyla statü değişikliğine gidildi. ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) tur atlayan takımlar hangileri? ZTK 3. tur gecenin sonuçları! 3. turdaki maçlar kaç kaç bitti?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 19 EKİM 2022 3. TUR MAÇ SONUÇLARI
- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK (2-2) 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ / (Uzt. 2-3)
- WEECOINS KIRKLARELİSPOR (2-0) 52 ORDUSPOR FK
- UŞAK SPOR A.Ş. (2-2) GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. / ) (Uzt. 4-2)
- ALTINORDU (5-0) BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR
- ŞANLIURFASPOR (3-0) KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
- BUCASPOR 1928 (3-0) ARTVİN HOPASPOR
- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR (0-1) YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
- EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR (2-1) ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
- GÖZTEPE A.Ş. (2-0) KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
- ADANASPOR A.Ş. (1-0) ORDUSPOR 1967 A.Ş.
- ALTAŞ DENİZLİSPOR (2-1) AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
- ÇORUM FK (4-5) ESENLER EROKSPOR
- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ (4-1) DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ (0-0) İSKENDERUNSPOR A.Ş. / (Uzt. 1-0)
- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR (0-1) BELEDİYE KÜTAHYASPOR
- ETİMESGUT BELEDİYESPOR (2-0) 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
- BOLUSPOR (1-0) FETHİYESPOR
- YILPORT SAMSUNSPOR (3-0) MUŞ 1984 MUŞSPOR
- ATAKAŞ HATAYSPOR (0-2) DÜZCE CAM DÜZCESPOR
- GALATASARAY A.Ş. (7-0) GMG KASTAMONUSPOR