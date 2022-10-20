ZTK 3. tur gecenin sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar hangileri? 3. turdaki maçlar kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Dün ZTK bazı 3. tur maçları oynanmıştı. Dünkü maçların sonuçları merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar hangileri? ZTK 3. tur gecenin sonuçları! 3. turdaki maçlar kaç kaç bitti? Galatasaray'ın maçı kaç kaç bitti? ZTK 3. tur maç sonuçları kaç kaç? İşte gecenin tüm sonuçları...

Türkiye Kupası ya da sponsorluk anlaşmaları gereğince Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonudur. 2014-15 sezonu itibarıyla statü değişikliğine gidildi. ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) tur atlayan takımlar hangileri? ZTK 3. tur gecenin sonuçları! 3. turdaki maçlar kaç kaç bitti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 19 EKİM 2022 3. TUR MAÇ SONUÇLARI