Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transfer olduğunu resmen duyurdu. Anlaşmadaki zorunlu satın alma opsiyonu merak konusu oldu. Peki, Zorunlu satın alma opsiyonu ne demek?

24 yaşındaki İtalyan yıldız oyuncu Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır." denildi. Peki, zorunlu satın alma opsiyonu ne demek?

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU NE DEMEK?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir." denildi.

Zorunlu satın alma opsiyonu: Anlaşmaya bağlı şartlar oluştuğu taktirde, anlaşan tarafların belirtilen opsiyonu yerine getirmekle yükümlü olduğu anlamına gelen ifadedir.