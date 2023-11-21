Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Gözler şimdi kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihte. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği uygulaması başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler…

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği uygulaması başlangıç ve bitiş tarihi nedir?

Kış Lastiği Uygulaması her yıl belirli tarihler arasında zorunlu hale getiriliyor. Uygulamaya uymayan araç sahipleri hakkında ise trafik cezası kesiliyor. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023 kış lastiği uygulaması başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Detaylar haberimizde...

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması İstanbul'da öne çekildi. İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım tarihinde başlayacağını bildirdi.

2023 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Normalde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması İstanbul'da bu yıl için 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Belirtilen tarihler arasında kış lastiği taktırmayanlara 1152 lira ceza uygulanıyor.

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