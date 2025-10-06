Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir tartışılan 4+4+4 eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin, hazırlanan yeni raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirterek, eğitim sisteminde çağın gerekliliklerine uygun yeniliklerin önümüzdeki yıl devreye gireceğini açıkladı. Peki, Zorunlu eğitim kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim kaç yıla düşecek? Lise 2 yıl mı olacak? Yeni eğitim modeline dair tüm detaylar haberimizde..

ZORUNLU EĞİTİM KAÇ YIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, yeni eğitim modelinde ilkokul ve ortaokul eğitimini kapsayan zorunlu eğitim süresi sabit kalacak, ancak lise kısmında önemli bir değişiklik gündemde. Bakan Tekin, "Hazırladığımız rapor, Kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Eğitim öğretim takvimi önümüzdeki yıl buna göre dizayn edilecek" dedi.

Bu kapsamda lise eğitiminin zorunlu kısmı yeniden düzenlenecek ve öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerini şekillendirmelerine imkan tanınacak.

ZORUNLU EĞİTİM KAÇ YILA DÜŞECEK?

Yeni sistemde, lise eğitiminin son iki yılı zorunluluk kapsamından çıkarılıyor. Alternatif modeller olarak öne çıkan 2+2 ve 3+1 sistemleri, lise eğitiminin ilk iki yılını zorunlu kılıyor. Bu düzenleme ile öğrenciler, 11. ve 12. sınıfta mesleki eğitim, sanat ya da farklı alanlarda kendi tercihleri doğrultusunda eğitim almaya imkan bulacak.

Uzmanlar, bu değişikliğin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi ve meslek seçimlerini bilinçli yapması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

LİSE 2 YIL MI OLUYOR?

Yeni sistemin en dikkat çeken noktası, liselerin sadece ilk iki yılının zorunlu hale gelmesi. Buna göre lise eğitimi, artık öğrenciye esneklik kazandıracak şekilde tasarlanıyor. 11. ve 12. sınıflar isteğe bağlı olacak ve bu yıllarda öğrenciler çeşitli mesleki programlar veya sanat eğitimi seçeneklerinden faydalanabilecek.

Bakan Tekin, "Eğitim sistemimizi çağın gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürmek istiyoruz. Lisenin son iki yılı isteğe bağlı hale gelirse öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre yönlenebilecek" dedi.

PARLAMENTOYA SUNULACAK VE UYGULAMAYA GİRECEK

Hazırlanan yeni model, Kabine'de görüşülmesinin ardından parlamentoya sunulacak. Yasalaşması durumunda değişiklikler önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bakan Tekin, sürecin yasal boyutunun tamamlanmasının ardından sistemin hayata geçirileceğini vurguladı.

Uzmanlar, bu değişikliğin hem öğrenci motivasyonunu artıracağını hem de Türkiye'nin eğitimde uluslararası standartlara daha kolay uyum sağlamasını mümkün kılacağını belirtiyor.