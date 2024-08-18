Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler?

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ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Narkotik şubede görev yapan beş polis memuru, peşinde oldukları suçluya daha yakın olabilmek ve gerekli kanıtları toplamak amacıyla sıradan bir tavuk restoranında gizlenirler. Garson ve aşçı kılığında çalışmaya başlayan bu polisler, beklenmedik durumlarla karşılaşır. Hazırladıkları yemek tarifleri büyük beğeni toplayınca, gizlenmek için seçtikleri restoran kısa sürede ülke çapında popüler hale gelir. Bu durum, operasyonun gizliliğini korumayı ve suçluları yakalamayı beklenenden çok daha zor bir hale getirir.

ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Myeong Gong

Lee Hanee

Jun-seok Heo

Jin-Hee Jang