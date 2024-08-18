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Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Zorlu Operasyon (Extreme Job) filmi nereden izlenebileceği, konusu ve başrol oyuncuları hakkında detaylı bilgiler gündeme geliyor. Zorlu Operasyon, izleyicisine keyifli ve heyecan dolu anlar yaşatmayı vaad ediyor. Peki, Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler?

Zorlu Operasyon filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Zorlu Operasyon (Extreme Job) filmi nerede ve ne zaman çekildiği seyirciler tarafından araştırılıyor. Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir...

ZORLU OPERASYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Narkotik şubede görev yapan beş polis memuru, peşinde oldukları suçluya daha yakın olabilmek ve gerekli kanıtları toplamak amacıyla sıradan bir tavuk restoranında gizlenirler. Garson ve aşçı kılığında çalışmaya başlayan bu polisler, beklenmedik durumlarla karşılaşır. Hazırladıkları yemek tarifleri büyük beğeni toplayınca, gizlenmek için seçtikleri restoran kısa sürede ülke çapında popüler hale gelir. Bu durum, operasyonun gizliliğini korumayı ve suçluları yakalamayı beklenenden çok daha zor bir hale getirir.

Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler?

ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Myeong Gong

Lee Hanee

Jun-seok Heo

Jin-Hee Jang

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Operasyon Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

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