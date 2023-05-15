Zorlu hava şartlarına rağmen mesleğinden vazgeçmiyor

TOKAT - Tokat'ta zorlu hava şartlarına rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Mehmet Mertyılmaz'ın keçileriyle olan iletişimi dikkat çekiyor.

Tokat merkeze bağlı Kızılöz köyünde yaşayan Mehmet Mertyılmaz, zorlu hava şartlarına rağmen çobanlık mesleğinden vazgeçmiyor. Sisli havalarda yetiştirdiği keçilerini yaylıma çıkarmaktan geri durmayan Mertyılmaz, yaklaşık 44 yıldır mesleğini yapmaya devam ediyor. Keçileri ile olan iletişimi dikkat çeken Mertyılmaz, köyünden 15 kilometre uzaklıkta sürüsünü dağların eteklerinde yaylıma getiriyor. Sürünün en yaşlısı ve lideri olan Ahker isimli keçisi ile Mertyılmaz'ın iletişimi ise görenlerin dikkatini çekiyor. Öte yandan, dağlarda bulunan kurtlara karşı Mertyılmaz'ın keçilerini kangal köpekleri koruyor.

"Şartlar kolay olsa da zor olsa da bunu yapmak zorundayım, bu benim mesleğim"

Hava şartlarının işini daha da zorladığını belirten Mehmet Mertyılmaz, "Davarın en yaşlısı ve lideri Ahker'dir, davarı o yönlendirir. Ben çobanım, 55 yaşındayım, kendimi bildim bileli çobanlık yapıyorum. Şartlar kolay olsa da zor olsa da bunu yapmak zorundayım, bu benim mesleğim. Hava şartları zor oluyor. Kurt çok oluyor burada, köpekleri serbest bırakınca kaçıp gidiyorlar. Kurbanlık olarak yetiştirdiğim keçiler var, oğlaklar var. Şu an damızlık hayvanlarla uğraşıyorum. Hayvanlarım üniversiteye, devlete kayıtlı bir şekilde. Devletimizden de destek alıyoruz. Çobanların hepsinin mesleği aynı zorlukta, benim işim de zor. Burada mera alanı azınlıkta bulunuyor, o yüzden yaylalara gidiyoruz ya da böyle dağlarda geziyoruz. Hayvanları çok olanlar yaylaya gidiyor" dedi.