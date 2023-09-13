Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ZOREN Teknoloji'nin halka arzına onay vermişti. ZOREN Teknoloji'nin halka arzının ardından borsada işlem görmekte olan hisseler arasında yer alıyor. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar ZOREN katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, ZOREN katılım endeksine uygun mu? Zorlu Enerji Elektrik Üretim halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

ZOREN halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ZOREN Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar ZOREN halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, ZOREN katılım endeksine uygun mu? Zorlu Enerji Elektrik Üretim halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

ZOREN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

ZOREN, Toplam faizli kredilerin piyasa değeri veya aktife oranı %33'ün üzerindeki hisseler arasında yer almakta olduğu için ZOREN halka arz katılım endeksine uygun değildir. Bu nedenle islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

YENİ HALKA ARZLAR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hat-San, Adra, Reeder halka arzları katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır.