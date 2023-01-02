Zorbay Küçük kimdir ve kaç yaşında olduğunu merak ediliyor. Adana'da dünyaya gelen Zorbay Küçük kaç yaşında, kimdir soruların yanıt aranıyor. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğlu olan Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli? Zorbay Küçük hayatı ve biyografisi!

Süper Toto Süper Lig'de hakemlik görevi yürüten Zorbay Küçük'ün kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği maçları yöneten isimlerden biri olan Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük kaç yaşında, nereli? Zorbay Küçük hayatı ve biyografisi!

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük (d. 18 Ekim 1992, Adana), Süper Lig'de görev alan Türk hakemdir. 18 Ekim 1992'de Adana'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başlamıştır ve o sezon sadece tek maç yönetmiştir.