Zor Oyun filminin konusu nedir? Zor Oyun oyuncu kadrosu! Zor Oyun kaç yılında, nerede çekildi?

Başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı Zor Oyun filminin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Zor Oyun filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Zor Oyun filminin konusu nedir? Zor Oyun oyuncuları kimler? Zor Oyun kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ZOR OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zor Oyun filmi, Amerika'daki en tehlikeli uyuşturucu çetelerinden birini çökertmek için çalışan bir polisin yaşadıklarını konu almaktadır. Ünlü oyuncu Bruce Willis'in filmde polis David karakterini canlandırmaktadır. David'in ortağı Cal, operasyon sırasında baskına erken başlar ve David çete tarafından rehin alınır. Cal, David'i kurtarmak için Eric'in sahip olduğu ücra bir çiftliğe kadar iki suçlunun peşine düşer. Cal ve Eric savunmalarını planlarken, yaralı David'le birlikte çeteden daha fazlası gelir. Sayıca üstün olan çeteye karşı üç adam, uyuşturucu taciri çetesini alt etmek için artık gizliliği, zekayı ve nişancılığı kullanmalıdır.

ZOR OYUN OYUNCU KADROSU!

Bruce Willis: David

Chad Michael Murray: Eric

Sarah Roemer: Hannah

Kate Katzman: Violet

Donna D'Errico: Carly

ZOR OYUN KAÇ YILINDA, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Zor Oyun, James Cullen Bressack tarafından yönetilen, Chad Michael Murray ve Bruce Willis'in oynadığı 2021 yapımı bir Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ekim 2021'de Lionsgate tarafından yayınlandı